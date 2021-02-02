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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Kış mevsimi Ağrı’yı kartpostala çevirdi

Kış mevsimi Ağrı’yı kartpostala çevirdi

-Kışın en belirgin şekilde hissedildiği Ağrı’da, karla bütünleşen ağaçlar ortaya göz kamaştıran kartpostallık görüntüler çıkardı

Kaçış 

--Detay görüntüler

( AĞRI ) AĞRI

- Kışın en belirgin şekilde hissedildiği Ağrı’da, karla bütünleşen ağaçlar ortaya göz kamaştıran kartpostallık görüntüler çıkardı. Türkiye'nin en çok kar alan illerinden olan, uzun ve çetin kış şartlarının yaşandığı illerin başında gelen Ağrı’da, kış manzarası göz kamaştırıyor. Kentin beyaza bürünmesiyle karla bütünleşen ağaçlar ortaya eşsiz bir görüntü çıkardı. Tarihi yerler ve doğa açısından zengin bir yer olan Ağrı’da kar, güneş ve doğal güzelliklerin birleşmesiyle oluşan eşsiz görüntüler, şehrin gürültüsünden kaçmak isteyen vatandaşlar için bir kaçış noktası oluyor. (MG-AT)
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