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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kış lastiği denetimleri sürüyor

Kış lastiği denetimleri sürüyor

Denetimlerden görüntü

Para Cezası Gesi Ticari Araç Kış Lastiği Kar Lastiği 

-Detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, ticari araçlarda kış lastiği uygulaması gerçekleştirdi. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi girişinde uygulama yapan trafik ekipleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan ve 2012'de yürürlüğe giren yönetmelik uyarınca, kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği takılmayan ticari araçları kontrol etti. Araç sürücülerinin belgelerinde ve ticari araçların lastiklerinde kontrol gerçekleştiren emniyet ekipleri, kış lastiği kullanmayan sürücülere 776 TL idari para cezası uyguladı.
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