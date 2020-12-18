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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Kış güneşinin tadını çıkardılar

Kış güneşinin tadını çıkardılar

Tokat'ta güneşli havada parka çıkan vatandaşlar

Güneşli Hava Kış Mevsimi Güneşli 

-Parkta yürüyüş yapan vatandaşlar
-Parkta banklarda oturarak çaylarını yudumlayanlar
-Parklarda sallanan çocuklar

( TOKAT ) TOKAT

- Yurdun doğusunda kış mevsimi kendini hissettirirken, Tokat’ta yazdan kalma günler yaşanıyor. Tokat’ta, kış mevsiminde güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte vatandaşlar güzel havanın keyfini çıkardı. Kent merkezinde iki gündür güneşli hava etkili oldu. Bir süredir evlerinden çıkamayan vatandaşlar Yeşilırmak kenarında yürüyüş yaparak manzaranın tadını çıkardı. Korona virüs önlemlerine özen gösteren vatandaşlar farklı bir gün geçirdi. Baz vatandaşlar ise sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek parka yanlarında getirdikleri çayı yudumladı. Çocuklarda parkta salıncağa binerek eğlendi. (Nİ-GF-Y)
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