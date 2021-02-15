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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kış aylarında vatandaşlar aktarlara yöneldi

Kış aylarında vatandaşlar aktarlara yöneldi

Bitkiler

Bitki Çayı Alışveriş Zerdeçal Sağlıklı Beslenme Bağışıklık Sistemi 

-Aktardaki ürünler
-Dükkandan detay
-Röportaj

( İSTANBUL -ÖZEL)-Aktarlar, bitkilerin doğru kullanımı konusunda uyarıyor İSTANBUL

- Kış ayları içerisinde vatandaşlar aktarların yolunu tutarak sağlıklı beslenmek amacıyla alışveriş yapıyor. Sancaktepe'de aktarlık yapan Özcan Ay, adaçayı, ıhlamur, tarçın karanfil, zencefil ve zerdeçal gibi ürünlerin satışlarında artış olduğunu belirtti.
Özcan Ay ayrıca, “Özellikle tansiyon, kalp, romatizma, şeker, ve çeşitli kalıtsal hastalığı olan insanlarda çok bitki kullanımını önermiyoruz” dedi.
Kış aylarında sağlıklarını korumak isteyen bazı vatandaşlar aktarların yolunu tutuyor. Kimi vatandaş bağışıklık sistemini güçlendirmek için çeşitli ürünler alırken kimileri de hastalıklarının tedavilerinde takviye sağlamak amacıyla alışveriş yapıyor. Sancaktepe'de aktar dükkanı işleten 23 yıllık aktar Özcan Ay, kış aylarında vatandaşların adaçayı, ıhlamur, tarçın karanfil, zencefil ve zerdeçal gibi ürünlere yöneldiğini ifade etti.
Aktar Özcan Ay, “Havaların soğumasıyla birlikte özellikle bitkilerde çok yaygın kullanım isteği doğdu. Malum havalar soğudu, insanlar hasta olmaktan korkuyor. Özellikle bu dönemde adaçayı, ıhlamur, tarçın hibiskus, karanfil gibi bitkiler, zencefil ve zerdeçalı da bunu ekleyerek söylüyorum, çok yaygın kullanılmakta” dedi.
“Halk arasında özellikle çok yaygın bir bilgi kirliliği oluştu” diye sözlerine devam eden Ay, “İnsanların aslında doğru bildiği çoğu şeyde biz yanlışlıklar görüyoruz. Buraya geldikleri zaman, bize sordukları zaman, biz de diyoruz ki, “bu yanlış”. Bu bitkiden ben nasıl faydalanabilirim, bu hastalıktan nasıl kurtulabilirim diye bize bazı sorular geliyor. Bizim burada aslında yapmak istediğimiz, insanlara doğru bilgiyi vermek. Yani kulaktan dolma bilgi değil de daha sağlıklı, onlara fayda getirebilecek bitkileri önermek. Bitki çok eski geleneklere dayalı. Aslında belirli hastalıklarda kullanılma özelliklerine de sahiptir ama burada bir bilinç gerekiyor. Yani insanlarımız bu bilince kesinlikle uymalı. Bir bitkiyi ne kadar kullanmalıyım Günde kaç bardak bitki çayı tüketmeliyim, bunlar çok önemli. Özellikle tansiyon, kalp romatizma, şeker, ve çeşitli kalıtsal hastalığı olan insanlarda bu tip durumlarda çok çok bitki kullanımını önermiyoruz. Belirli derecede kullanmasını tavsiye ediyoruz. Ama bu da bilinçli bir şekilde olmak kaydıyla tabii ki” ifadelerinde bulundu. Konuşmasının devamında Ay, “Nasıl ki vücuda faydası olduğu gibi yanlış kullanımlarda ya da fazla kullanımlarda vücuda çok ciddi zararları da olacaktır. Onun için çok fazla bitkiyi “ben fazla içip rahatsızlığımdan kurtulacağım” ya da “fazla içip ben bu hastalığı yenerim” diye düşünmemek lazım. Belirli bir ölçüde, genelde güvenilir aktarlardan yani sürekli alışveriş yaptığınız aktarlardan, o ölçüyü kullanacağınız miktarı alıp ona göre kullanın. Fazla hiçbir zaman size bir fayda getirmez. Ben 23 senedir bu işin içerisindeyim, çıraklığını yaptım. Çıraklığından beri bu işin içerisindeyim. Doğru bildiklerimizi insanlara anlatmak istiyoruz. Aslında bu bir gelenek. Nesilden nesile ulaşması gereken bir gelenek. Doğru bilinenleri doğru bir şekilde aktarmak, bizim burada tek amacımız bu. Bilgi kirliliği çok fazla var şu an etrafta. Her duyduğunuza itimat etmeyin. Sağlıklı bir şekilde bitkiyi demleyerek ya da kaynatarak bu işleme tabi tutmak vücuda fayda getirecektir” şeklinde konuştu.

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