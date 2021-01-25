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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kış aylarında salon bitkileri için uyarı

Kış aylarında salon bitkileri için uyarı

Çiçeklerden görüntü

Ermeni Kış Mevsimi Trol 

-Mustafa Serkan Güleçoğlu açıklaması
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da çiçekçi esnafı Mustafa Serkan Güleçoğlu, kış mevsiminde salon bitkilerinin bakımına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, bitkilere yaprakları nemlendirme yöntemi ile su verilmesi gerektiğini söyledi.

Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da etkili olan dondurucu soğuk havalar salon bitkilerini de olumsuz etkiliyor. Kentte 30 yılı aşkın süredir çiçekçilikle uğraşan Güleçoğlu, kış mevsiminde salon bitkilerinin bakımına ilişkin bilgi verdi. Kışın çiçek bakımında en çok dikkat edilmesi gereken konuların başında sulama işleminin geldiğini kaydeden Güleçoğlu, "Yetersiz ya da gereğinden fazla suya maruz kalan çiçekler kısa sürede soluyor veya ölüyor. Kış mevsiminde çiçek sularken mutlaka yağışlar da hesaba katılmalı ve yaz aylarına göre daha az su verilmelidir" dedi.
"Çiçekleri oda sıcaklığında muhafaza edin" Kış mevsiminde çiçeklere fazla su vermenin çiçeğin ömrünü azaltacağını vurgulayan Güleçoğlu, "Eğer sulama konusunda şüpheye düşülüyorsa saksıdaki toprak kontrol edilmelidir. Toprak nemli ya da hafif ıslak ise sulama işlemi doğru miktarda yapılmıştır. Yaz mevsiminde günlük 3 veya 4 bardak su veriliyordu. Kışın ise yapraklarından nemlendirme yöntemiyle su verilirse daha sağlıklı olur. Ayrıca çiçeklerin mutlaka oda sıcaklığında muhafaza edilmesi gerekmektedir. Aksi halde yazın insanın gözü gibi baktığı çiçekler çürüyüp gider" diye konuştu.
(SI-YRT
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