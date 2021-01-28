Kış aylarında bere ve şapka kullanımına dikkat

-Kuaförde saç yıkanmasından detaylar

-Bere ve şapka takan vatandaşlardan detaylar

-Ekrem Kaçar ile röp.

-Genel detaylar



( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Uzun süre havasız kalan saçlar dökülüyor- Soğuktan korunmak için kapatılan saçlar ciddi zarar görüyor- Kuaför Ekrem Kaçar:- “Evde bitkisel ürünlerle bakım yapılabilir” ESKİŞEHİR



- Soğuk havalardan korunmak için kullanılan bere ve şapka gibi aksesuarlar hakkında uyarılarda bulunan uzmanlar, gözeneklerin uzun süre havasız kalmasının saçları olumsuz etkilediğini, bakımlarına özen gösterilmesi gerektiğini belirtiyor. Kış aylarına girilmesiyle birlikte ülke genelinde soğuk havalar etkisini sürdürüyor. Soğuklardan korunmak isteyen vatandaşların tercih ettiği bere ve şapkalar, uzun süre kapalı kalan saç kökleri yıpranarak zarar görüyor. Saç dökülme oranlarının kış aylarında artış gösterdiğini belirten uzmanlar, saç kökünün havalandırılması ve gerekli bakımların yapılmasının önemine dikkat çekiyor. “Kışın saçlarımız daha çok dökülüyor” Eskişehir’de uzun yıllardan beri kuaförlük yapan Cool Hair Stlye işletme sahibi Ekrem Kaçar, bere ve şapkaların saçı ciddi anlamda yıprattığını belirtti.

Saç bakımı konusunda vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Kaçar, “Havaların soğumasıyla birlikte saçımıza bere takıyoruz. Bere kullanımı saçımıza ciddi anlamda zarar veriyor. Gözenekleri kapatıyor ve oradaki hava akışını engelliyor. Bu yüzden bere kullanırken dikkat etmemiz gereken şeyler var. Gözeneklerin tıkanmaması gerekiyor. Tıkanma yaşanırsa saç dökülmesi meydana gelebiliyor. Kışın saçlarımız daha çok dökülüyor. Bunun sebeplerinden biri beredir. Bunun bakımlarını evde bitkisel ürünlerle yapabiliriz. Kuaförümüze giderek keratin veya argan bakımları yaptırabiliriz. Sıcaktan soğuğa geçerken saçımız ciddi anlamda zarar görüyor. Bu yüzden saç bakımlarını zamanında yaptırmamız gerekiyor. Keratin bakımı, cansız ve kırılmış saçı canlandırarak daha güçlü hale getirir. Evde özellikle bakım olarak argan yağı ve aloe vera bitkisini kullanabiliriz. Bitkisel ürünleri tercih etmemiz gerekiyor. Şampuanları da bitkisellerden tercih edebiliriz. Kimyasal ürünler de saçımıza zarar veriyor” şeklinde konuştu.





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