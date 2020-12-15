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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Kış ayında sağanak yağış şaşırttı

Kış ayında sağanak yağış şaşırttı

- Erzincan - Gümüşhane kara yolunda yağmur yağışı ve detaylar

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

Güzergah Yağış Uyarısı Sağanak Yağış Su Baskını Kar Yağışı 


- Doğu Anadolu Bölgesinde önceki yıllar Aralık ayının ortalarında lap lapa kar yağışının görüldüğü güzergâhlarda bu sene kar yerine yağan sağanak yağış vatandaşları şaşırttı. İklim değişikliğinin iyice hissedildiği Doğu Anadolu’da Aralık ayının ortasında yağışlar kar yerine yağmur şeklinde etkili oldu. Önceki yıllar kar yağışının yoğun olduğu Erzincan - Gümüşhane arasındaki Ahmediye Geçidi ve Erzincan - Sivas kara yolu üzerindeki Sakaltutan Geçidinde gece ve sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış güzergâhta seyir halinde olan araç sürücülerini şaşırttı. Vatandaşlar eskiden bu aylarda yüksek rakımlı güzergahlarda neredeyse kar ve tipiden araçların ilerlemesinin oldukça güç olduğunu ifade ederek kuraklık yaşandığını, karın azaldığını yerine aralıklı yağmur görülmeye başlandığını kaydetti.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Doğu Anadolu Bölgesi için yağış uyarısında bulunuldu. Uyarıda, “Doğu Anadolu'nun güney ve batısında beklenen yağışların Malatya, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi. (AA-AA-Y)
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