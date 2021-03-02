KIRŞEHİR - Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı
- Öğrencilerin okula gelmesi - Okul müdürünün yeni normalleşme kuralları ile ilgili öğrencileri bilgilendirmesiKIRŞEHİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) risk değerlendirme haritasına göre, orta riskli iller arasında yer alan Kırşehir 'de okul öncesi, ilkokullar ile liselerin 8 ve 12. sınıflarında yüz yüze eğitime başlandı. Çocuklar ve öğretmenler okullarında eğitime başlamanın heyecanını yaşadı. Kent merkezindeki Hayri Kımçak Anadou Lisesi ve Hüsnü Özyeğin İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri okullarında yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sınıflarına girdi.
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