Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Kırşehir, uzun süredir beklenen karla beyaz örtüye kavuştu

- Kırşehir, uzun süredir beklenen karla beyaz örtüye kavuştu

kar yağışı ile birlikte boş sokaklar

Polis Kar Yağışı Kar Uyarısı 

-elektrik lambalarına yansıyan kar
-otomobil üstünde kırşehir yazısı

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Kırşehir, uzun süredir beklenen kar yağışı ile birlikte beyaz örtüye kavuştu. Kısıtlamaların etkisi ile sokaklarda insan yoğunluğu yaşanmazken polis kısıtlama ihlali yapan kişilere uyarılarda bulundu. Maddi hasarlı trafik kazalarının yanı sıra bölge trafik şube müdürlüğü ekipleri, Ankara-Kayseri kara yolu üzerinde sürücülere dikkatli olmaları noktasında uyarılarda bulunuyor. Meteoroloji İl Müdürü Seyit Ahmet Yıldız, rüzgar ve yoğun kar uyarısında bulunmuştu. Kar yağışının Kırşehir'de, çarşamba günü aksam saatlerine kadar devam etmesi tahmin ediliyor. Ani sıcaklık düşüşü nedeniyle kuvvetli buzlanma ve don olayının beklendiği şehirde, İl Özel İdaresi ilçe merkezleri ve merkeze bağlı köylerde Kırşehir Belediyesi ise olumsuz durumlara karşın şehir merkezinde çalışmalarını sürdürüyor. (EÖ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı