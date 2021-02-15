- Kırşehir, uzun süredir beklenen karla beyaz örtüye kavuştu

-elektrik lambalarına yansıyan kar

-otomobil üstünde kırşehir yazısı



( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR



- Kırşehir, uzun süredir beklenen kar yağışı ile birlikte beyaz örtüye kavuştu. Kısıtlamaların etkisi ile sokaklarda insan yoğunluğu yaşanmazken polis kısıtlama ihlali yapan kişilere uyarılarda bulundu. Maddi hasarlı trafik kazalarının yanı sıra bölge trafik şube müdürlüğü ekipleri, Ankara-Kayseri kara yolu üzerinde sürücülere dikkatli olmaları noktasında uyarılarda bulunuyor. Meteoroloji İl Müdürü Seyit Ahmet Yıldız, rüzgar ve yoğun kar uyarısında bulunmuştu. Kar yağışının Kırşehir'de, çarşamba günü aksam saatlerine kadar devam etmesi tahmin ediliyor. Ani sıcaklık düşüşü nedeniyle kuvvetli buzlanma ve don olayının beklendiği şehirde, İl Özel İdaresi ilçe merkezleri ve merkeze bağlı köylerde Kırşehir Belediyesi ise olumsuz durumlara karşın şehir merkezinde çalışmalarını sürdürüyor. (EÖ-



loading...