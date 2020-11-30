KIRŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü
- Cadde ve sokaklardan görüntüler - Kapalı pazar yerinden görüntüler Kırşehir 'de de yasağın sona ermesinin ardından başta fırınlar olmak üzere iş yerleri açılmaya başlandı.Kent merkezindeki Terme, Atatürk ve Lise caddelerine alışverişe gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.Öte yandan Kırşehir 'de Ticaret İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Kırşehir Belediyesi zabıta görevlilerinden oluşturulan ekipler, denetimlerini halkın kalabalık olduğu yerlerde sürdürüyor.Polis ekipleri, otobüs durakları, yer altı çarşısı ve halkın kalabalık olduğu yerlerde koronavirüs tedbirleriyle ilgili uyarılar yapıyor.
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