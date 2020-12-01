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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
KIRŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlaması

KIRŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlaması

- Ankara ve Terme Caddesi ile bağlantılı sokaklardan görüntüler - Kentin araç ve insan hareketliğinin yoğun olduğu bölgelerde sessizlikKIRŞEHİR - Kırşehir 'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmaya başlanmasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.Kent sakinlerinin saat 21.00'den önce alışverişlerini tamamlayarak kısıtlamaya uyduğu görüldü.
Kent merkezindeki Atatürk, Terme ve Lise caddeleriyle Cacabey Meydanı etrafında caddeler olmak üzere izinli olanlar haricindeki iş yerleri kapatıldı.Polis ve jandarma ekipleri, sorumluluk sahalarındaki yerlerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yaptı.

Alışveriş Jandarma 

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