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KIRŞEHİR - Şehit İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney'in mezuniyet törenindeki görüntüleri
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25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
KIRŞEHİR - Şehit İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney'in mezuniyet törenindeki görüntüleri

KIRŞEHİR - Şehit İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney'in mezuniyet törenindeki görüntüleri

- Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney - Şehit İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney'in KAEÜ İnşaat Bölümü'nden mezun olduğu 2017 yılına ait görüntüler - Şehidin KAEÜ Kaman MYO İnşaat Bölümü'nden birincilikle mezun olduğu öğrenildiKIRŞEHİR (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce Kirpi aracına düzenlenen saldırıda şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney'in mezuniyet görüntüleri ortaya çıktı.Güney'in, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Kaman Meslek Yüksek Okulu (MYO) İnşaat Bölümü'nden 2017 yılında birincilikle mezun olduğu öğrenildi.KAEÜ Kaman MYO İnşaat Teknolojisi Bölüm Başkanı Serdar Korkmaz, şehit Güney'in mezuniyet töreninde çekilen görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı.Kaman Stadyumu'nda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde çekilen görüntülerde, şehit Güney'in bölüm birincisi olarak anons edildiği, arkadaşlarının omuzlarında sahneye çıkarıldığı görülüyor.Öte yandan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin resmi sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlandı ve başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Sosyal Medya Başsağlığı Taziye Mesajı Mezuniyet Töreni Teröristler 

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