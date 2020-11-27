KIRŞEHİR - Otobüsün bagajındaki çantasında uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı
- Kırşehir Jandarma Komutanlığının otobüste arama çalışması - Çanta içerisinden çıkarılan uyuşturucu madde - Uyuşturucu maddenin görüntüsü Kırşehir 'de otobüsün bagajındaki çantasında uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandıKIRŞEHİR (AA) - Kırşehir 'de, yolcu otobüsünün bagajındaki sırt çantasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı. Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mucur ilçesi Kurugöl köyü kavşağındaki uygulama noktasında, İstanbul'dan Malatya'ya gittiği belirlenen yolcu otobüsünü durdurdu.Yolculardan İ.A'nın hareketlerinden şüphelenen ekip, bu kişinin bagajdaki sırt çantasında bir kilogram metanfetamin buldu.Gözaltına alınan İ.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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