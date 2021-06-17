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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kırşehir organize sanayi bölgesinde 'mobil aşı' uygulaması başladı

Kırşehir organize sanayi bölgesinde 'mobil aşı' uygulaması başladı

Kırşehir organize sanayi bölgesinde "mobil aşı" uygulaması başladı - 112Acil sağlık aracının aşı alanına gelişi - Organize sanayi bölgesindeki aşı uygulamasından detay - Kırşehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Eraslan'ın açıklaması - OSB çalışanın açıklaması Kırşehir organize sanayi bölgesinde "mobil aşı" uygulaması başladıKIRŞEHİR (AA) - Kırşehir 'de organize sanayi bölgesinde (OSB) çalışanlara mobil ekiplerce Kovid - 19 aşısı uygulanıyor.Mobil sağlık ekipleri, organize sanayi bölgesinde oluşturulan aşı alanında, işçileri aşılamaya başladı.
Aşıları yapılan işçiler, bir süre dinlendikten sonra işlerine devam etti. Kırşehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Eraslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, OSB'de aşı uygulaması başlatan yetkililere ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.Yerinde aşı uygulamasının iş gücü kaybını önleyeceğini belirten Eraslan, "Organize sanayi bölgemizde yaklaşık 1500 işçi çalışıyor. İşçilerimiz tek tek hastaneye gidip aşı olsalardı zaman ve iş gücü kaybı olacaktı. Bu profesyonelce organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.
İşçi Yusuf Koçak da hastaneye gitmeden aşı olma imkanı bulduklarını söyledi.

Kimsenin aşıdan korkmaması gerektiğini vurgulayan Koçak, "Bu imkanı bize sağladıkları için Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah 2021 yılında salgın biter, iş yerlerimize rahatlıkla geliriz." diye konuştu.

Hastane Organize Sanayi Bölgesi Sağlık Çalışanları Sağlık Ekipleri Bulduk 

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