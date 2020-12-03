Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

- Şüphelilerin Kırşehir Adliyesi'ne getirilmesiKIRŞEHİR (AA) - Kırşehir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında muvazzaf astsubayların da olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı kişileri periyodik ve ardışık aradıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik Kırşehir , Kahramanmaraş ve Isparta'da farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında muvazzaf astsubayların da olduğu 4 şüpheli yakalandı.Yakalananlardan ikisinin muvazzaf astsubay, birinin emekli asker, birinin de eski askeri okul öğrencisi olduğu, diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin Kırşehir 'e getirildiği öğrenildi.
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