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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
KIRŞEHİR - Kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri sergilendi

KIRŞEHİR - Kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri sergilendi

- Sergilenen ürünler - Sergiye katılanlar - Vali İbrahim Akın'ın konuşması - Kursiyerlere belge ve ödül takdimi - Serginin açılması - Akın ve beraberindekilerin sergiyi gezmesi - Akın'ın kursiyerlerle sohbetiKursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri sergilendiKIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, vatandaşların bilgilerini arttırmak, onların becerilerini geliştirmek üzere talep edilen kursları açmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde Kırşehir Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün iş birliğinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği düzenlendi.
Etkinliğin açılışında konuşan Vali Akın, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında, düzenlenen kurslarda üretilen ürünlerin sergilenerek, beğeniye sunulduğunu anımsattı.El emeği ve göz nuru ile yapılan eserlerin son derece anlamlı olduğunu aktaran Vali Akın, şunları söyledi:"Halk Eğitim Müdürlüklerimiz aracılığıyla belediyemiz başta olmak üzere, Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Ceza İnfaz Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ile diğer kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda iş birliği içinde çeşitli alanlarda kurslar düzenliyoruz. Vatandaşlarımızın bilgilerini arttırmak, onların becerilerini geliştirmek üzere talep edilen kursları açmaya gayret gösteriyoruz. Geçtiğimiz yıldan bu yana salgınla mücadele ediyoruz. Daha önceki yıllarda açtığımız kadar kurs açma imkanına maalesef sahip olamadık ancak yine önemli oranda kurslarımızı açtık, faaliyetlerimizi sürdürdük."Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen bazı kursları başarıyla tamamlayanlara Vali Akın ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu tarafından, belge ve ödül takdim edildi.Etkinlikte halk oyunları gösterisi, müzik dinletisinin yanı sıra, kursiyerlerin hazırlamış oldukları ürünler sergilendi. Karma resim ve yağlı boya sergisi, el sanatları atölyelerinde yapılan ürünler de etkinlik kapsamında vatandaşların beğenisine sunuldu.

Siyer El Emeği Göz Nuru El Sanatları Halk Oyunları 

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