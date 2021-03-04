KIRŞEHİR - Kavgada bıçakla yaralanan Afganistan uyruklu hayatını kaybetti
- Olay yerinden görüntüler - Polisin inceleme yapması Kırşehir 'de kavgada bıçakla yaralanan Afganistan uyruklu hayatını kaybettiKIRŞEHİR (AA) - Kırşehir 'de kavga eden Afganistan uyruklu iki kişiden biri bıçakla öldürüldü.Alınan bilgiye göre, Nasuh Dede Mahallesi'nde sokakta karşılaşan ve aralarında husumet bulunan Afganistan uyruklu kağıt toplayıcısı A.V.Z. ile B.S. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.V.Z, bıçakla B.S'yi yaraladı.Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan B.S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Yakalanan A.V.Z, polis merkezine götürüldü.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım