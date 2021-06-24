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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü'nden aşı klibi

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü'nden aşı klibi

- Müdürlük tarafından hazırlanan klip

( KIRŞEHİR ) - KIRŞEHİR

Sosyal Medya Esnaf Aşı Normalleşme 


- Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 'aşıya davet' klibi hazırlandı. Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşları aşıya teşvik etmek amacıyla aşıyla birlikte normalleşmeye dönen şehrin canlandırılması yapıldı. 'Sizleri Bekliyoruz' başlığıyla sosyal medya üzerinden kısa sürece binlerce kişiye ulaşan videoda aşıdan sonra esnafın dükkânlarını açtığı, kongre salonlarının açıldığı, hayatın normale döndüğü vurgusu yapıldı. Vatandaşların klipe ilgilisi oldukça yoğun oldu. (TB-
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