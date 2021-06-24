Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü'nden aşı klibi

- Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 'aşıya davet' klibi hazırlandı. Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşları aşıya teşvik etmek amacıyla aşıyla birlikte normalleşmeye dönen şehrin canlandırılması yapıldı. 'Sizleri Bekliyoruz' başlığıyla sosyal medya üzerinden kısa sürece binlerce kişiye ulaşan videoda aşıdan sonra esnafın dükkânlarını açtığı, kongre salonlarının açıldığı, hayatın normale döndüğü vurgusu yapıldı. Vatandaşların klipe ilgilisi oldukça yoğun oldu. (TB-
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