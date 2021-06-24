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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü 'aşıya davet' klibi hazırladı

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü 'aşıya davet' klibi hazırladı

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü "aşıya davet" klibi hazırladı - İl Sağlık Müdürlüğünün hazırladığı klip Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü "aşıya davet" klibi hazırladıKIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşları aşıya teşvik etmek için hazırladığı klibi sosyal medya hesaplarından yayımladı.Kurumun ve çalışanların sosyal medya hesapları aracılığıyla çok sayıda kişi tarafından izlenen klipte, davul sesi eşliğinde aşılama faaliyetleri yer aldı.Aşı olduktan sonra esnafın kepenklerini kaldırmasıyla başlayan klipte, dönercinin ocağını yakması, ayakkabı boyacılarının yüzünün gülmesi, sokakların hareketlenerek canlanmaya başlaması, tarihi Uzun Çarşı'daki alışveriş hareketliliği yansıtılarak aşı ile hayatın normale dönmeye başladığı vurgulandı.Klibi sosyal medya hesaplarından izleyenler de aşı olunması ile ilgili olumlu düşüncelerini yansıttı.İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada da klip ve aşı ile ilgili şu ifadelere yer verildi:"Hazırlanan klipte vatandaşlarımızı aşıya teşvik için aşıyla birlikte normalleşmeye dönen şehrin canlandırılması yapıldı. Sosyal medya üzerinden kısa sürece binlerce kişiye ulaşan videoda, aşıdan sonra esnafın dükkanlarını açtığı, kongre salonlarının açıldığı, hayatın normale döndüğü vurgusu yapıldı."

Sosyal Medya Alışveriş Aşı Aşılama Normalleşme 

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