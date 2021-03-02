KIRŞEHİR - İç Anadolu'da yeni normalleşme süreciyle kapalı işletmeler açıldı
- İşyerlerinden detaylar - İş yerlerinin temizlik yapması - Esnaf Sait Demir'in açıklaması - Esnaf Salim Şahin'in açıklamasıKIRŞEHİR - Orta riskli illerden Kırşehir 'de de restoran, lokanta ve kafelerde çalışanlar, temizlik çalışması yaptı.İş yeri sahipler, müşteri kabülüne yönelik Kovid - 19 tedbirleri alarak çalışmalarını tamamladı. Kırşehir Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, kurulun kararları doğrultusuna iş yerlerinde denetimlere devam edeceklerini ifade etti.
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