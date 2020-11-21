KIRŞEHİR- İç Anadolu'da yeni Kovid-19 tedbirleri hayata geçirildi
- Kentte saat 10.00 itibariyle dükkan açan esnaflar - Kuaför ve marketlerin dükkanını açması - Vatandaşların 10.00 itibariyle sokağa çıkması ve alışveriş yapması - Otobüs ve dolmuş ile caddelerde belirgin insan yoğunluğu - "Gel al" ve sipariş alacak lokantaların masa ve sandalyelerini kapatmasıKIRŞEHİR (AA) - Koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler Kırşehir 'de de hayata geçirildi.İçişleri Bakanlığının, Kovid - 19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında hafta sonu uygulamalarına başlandı. Kırşehir 'de alışveriş merkezleri, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri saat 10.00'da açıldı. Vatandaşların market, manav ve fırınlarda alışveriş yaptığı gözlendi.Kent merkezindeki Ankara, Atatürk ve Terme caddelerinde saat 10.00 itibariyle insan ve araç hareketliliği de arttı. "Gel al" ve sipariş alacak lokantaların masa ve sandalyelerini kapattığı, sadece servis yaptığı görüldü. Kent genelinde polis ve jandarma ekipleri de sorumluluk bölgelerinde uygulama ve denetim yaptı.
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