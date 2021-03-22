KIRŞEHİR - İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı
- İşlek cadde ve sokaklardan görüntüler - Zabutanın esnafı denetlemesiSağlık Bakanlığının açıkladığı Kovid - 19 sayılarında 100 binde 61,31 vaka sayısının görüldüğü Kırşehir 'de, haftanın ilk gününde bankalar ve işlek caddelerde yoğunluk oluştu.Terme, Atatürk ve Lise caddeleri ile Cacabey Meydanı etrafındaki sokaklarda yaşanan yoğunluk nedeniyle polis ve zabıta ekipleri uyarı yaptı. Kırşehir Ticaret Müdürlüğüne bağlı 5 ekip de kentin farklı noktalarındaki yeme içme mekanları başta olmak üzere iş yerlerinde denetim yaparak maske, mesafe ve yüzde 50 kapasite ile hizmet kontrolü gerçekleştirdi.
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