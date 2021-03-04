Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
KIRŞEHİR - İç Anadolu'da 'Dinamik Denetim Süreci' faaliyetleri başladı

KIRŞEHİR - İç Anadolu'da 'Dinamik Denetim Süreci' faaliyetleri başladı

KIRŞEHİR - İç Anadolu'da "Dinamik Denetim Süreci" faaliyetleri başladı - Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın denetimlerde bulunması - Vali Akın'ın esnafla sohbet etmesi ve esnafa uyarılarda bulunması - Vali Akın'ın konuşmasıKIRŞEHİR - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Ankara ve Terme caddeleri ile Cacabey Meydanı civarındaki iş yerlerini gezerek, maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı. - Kırşehir Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Ankara ve Terme caddeleri ile Cacabey Meydanı civarındaki iş yerlerini gezerek, maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı.Akın, yaptığı açıklamada, yeni süreçte alınan kararlara topyekun uyulmasıyla Kovid - 19 ile mücadelede daha etkin sonuç alınacağını ifade etti.
Özellikle iş yerleri için alınan tedbirlerin önemli olduğunu vurgulayan Akın, tedbirlerin ihmal edilmeden uygulanmasının halkın sağlığı için önemli olduğunu kaydetti.
Vali Akın'a, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk ve diğer yetkililer eşlik etti.

Hijyen Denetimi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı