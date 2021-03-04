KIRŞEHİR - İç Anadolu'da 'Dinamik Denetim Süreci' faaliyetleri başladı
KIRŞEHİR - İç Anadolu'da "Dinamik Denetim Süreci" faaliyetleri başladı - Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın denetimlerde bulunması - Vali Akın'ın esnafla sohbet etmesi ve esnafa uyarılarda bulunması - Vali Akın'ın konuşmasıKIRŞEHİR - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Ankara ve Terme caddeleri ile Cacabey Meydanı civarındaki iş yerlerini gezerek, maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı. - Kırşehir Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Ankara ve Terme caddeleri ile Cacabey Meydanı civarındaki iş yerlerini gezerek, maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı.Akın, yaptığı açıklamada, yeni süreçte alınan kararlara topyekun uyulmasıyla Kovid - 19 ile mücadelede daha etkin sonuç alınacağını ifade etti. Özellikle iş yerleri için alınan tedbirlerin önemli olduğunu vurgulayan Akın, tedbirlerin ihmal edilmeden uygulanmasının halkın sağlığı için önemli olduğunu kaydetti. Vali Akın'a, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk ve diğer yetkililer eşlik etti.
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