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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
KIRŞEHİR - Filyasyon ekibi AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

KIRŞEHİR - Filyasyon ekibi AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

KIRŞEHİR - Filyasyon ekibi AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Filyasyon ekibindeki sağlık memurlarının oy kullanması ve konuşması - Kırşehir Sağlık Müdürü Ali Bulut'un oy kullanması Kırşehir 'de filyasyon ekibi AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıKIRŞEHİR (AA) - Kırşehir 'de, filyasyon ekibi, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "koronavirüs mücadelesi" temalı fotoğrafları seçti. Kırşehir Sağlık Müdürü Ali Bulut ile Kırşehir filyasyon ekibinde görevli sağlık memurları Dr. Yusuf Deniz ve Yağmur Demirtaş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek oy kullandı.Bulut, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Penfigus hastası Meryem", haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim", spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğraflarına oy verdi.Filyasyon ekibinden Yusuf Deniz ise yaşam kategorisinde Fabio Teixeira'nın koronavirüs mücadelesi çalışmalarını içeren "Rio sahillerindeki astronotlar", haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim", spor kategorisinde Elif Öztürk'ün "Aprantiler Gazi Koşusu'nda" fotoğrafları için oy kullandı.Yağmur Demirtaş da yaşam kategorisinde Guillaume Payen'in "Bebeklere siperlik", haber kategorisinde Doğukan Keskinlılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarını seçti.

Koronavirüs Muhabir Yurt Dışı Yasaklar Memur 

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