KIRŞEHİR - Dolu ve sağanak etkili oldu

- Kent merkezinde etkili olan dolu ve sağanak yağış - Araçların yağıştan etkilenmesi - Yağış sonrası oluşan su birikintisi Kırşehir 'de dolu ve sağanak etkili olduKIRŞEHİR (AA) - Kırşehir 'de dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı yerini sağanağa bıraktı.Bazı bölgelerde rögarlar taşarken, yollarda su birikintileri oluştu.Araçlar ve vatandaşlar cadde ve sokaklarda ulaşımda zor anlar yaşadı.Terme ve Atatürk caddelerinde bazı binaların bodrum katlarını su bastı. İtfaiye ekipleri suyun tahliyesinde vatandaşlara yardımcı oldu.
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