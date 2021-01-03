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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Kırşehir’de vahşetin ardından cenazeler defnediliyor

Kırşehir’de vahşetin ardından cenazeler defnediliyor

cenaze namazı

Cenaze Cenaze Namazı Helal 

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-Fotoğraf

( KIRŞEHİR )- Gömülü bulunan Osman Ç., son yolculuğuna uğurlandı KIRŞEHİR

- Kırşehir'de toprağa gömülü halde bulunan genç çiftten Osman Ç., son yolculuğuna uğurlandı.Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından cenazesi ailesinin gözetiminde Kırşehir’in Kaman ilçesine getirilen Osman Ç., Çadırlı Körmehmet köyü mezarlığında defnedildi. Cenazeye ailenin yakınları ile birlikte çok sayıda köylü katıldı.
Osman Ç. ve Vildan İ.,’nin ölümlerine ilişkin aynı aileden gözaltına alınan 8 kişi işlemlerin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilmişti.
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