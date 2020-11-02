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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kırşehir'de terör operasyonu: 15 gözaltı

Kırşehir'de terör operasyonu: 15 gözaltı

adliye önü

Akalan Terör Operasyonu Terör Örgütü 

-şüphelilerin yakınları
-şüpheliler adliyeye sevk
-adliye detay

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Kırşehir’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ’a yönelik, şehirde farklı adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda 10’u Irak uyruklu 5’i Türkmen 15 kişi gözaltına alındı. İkametlerinde dijital ve örgütsel materyallerle yakalanan şüpheliler, Emniyette alınan ifadelerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
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