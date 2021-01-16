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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kırşehir'de, sahte altın operasyonu 1 tutuklama

Kırşehir'de, sahte altın operasyonu 1 tutuklama

şüphelinin adliye çıkışı

Sahte Altın Akalan Kamera 

-emniyet kamerası

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Kırşehir'de sahte altın operasyonu 1 kişi tutuklandı. Kırşehir'de, kuyumculara sahte altın sattığı belirlenen 1 kişi tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırşehir'e getirilen sahte altınları kuyumculara satan 1 kişi olduğu ihbarı üzerine operasyon başlattı. Kırşehir de Kuyumcuların olduğu çarşıda kuyumculara sahte altın satarak 10 ve 15 bin lira para elde eden H.B. (45), üçüncü sarrafa sahte altın satarken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan H.B'nin üstünde çok sayıda sahte altın ele geçirilirken emniyetteki ifadesinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli tutuklandı. (EÖ-
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