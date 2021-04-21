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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kırşehir'de öğretmenler öğrenciler için söyledi

Kırşehir'de öğretmenler öğrenciler için söyledi

öğretmenlerin türkü söylemesi

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

Öğretmenler Öğretmen Çekim Kullar Öğrenciler 


- Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen "Öğretmenler Çocuklar İçin Söylüyor" Projesi kapsamında Kırşehir'de öğretmenler kendi yörelerinin şarkı ve türkülerini söyledi.

Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan klip çalışması şehirde büyük beğeni kazandı. Kırşehir Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi Müdürlüğü tarafından organize edilen çalışmaya 25 farklı okuldan 30 farklı branşta öğretmen katıldı.
Kırşehir yöresine ait “Kale Kaleye Bakar” adlı türkü Akpınar, Akçakent, Boztepe, Mucur, Kaman ve Merkez ilçedeki farklı okullarda çekim yapılarak hazırlandı.
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