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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kırşehir'de minarenin hoparlörüne takılan karga kurtarıldı

Kırşehir'de minarenin hoparlörüne takılan karga kurtarıldı

İtfaiye aracı merdiveninin minareye yükselmesi

Kamera Cep Telefonu 

-görevli personelin sopa uzatması
-görüntü cep telefonu kamerası

( KIRŞEHİR ) - KIRŞEHİR

- Kırşehir'de, minarenin hoparlörüne takılan karga kurtarıldı. Kırşehir'in merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Sultan Ahmet Camii'nde meydana gelen olayda, minarenin hoparlörüne karganın takılı kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kırşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kısa süre içerisinde camiye gelerek çalışma başlattı. Merdiven ile minareye ulaşan itfaiye ekipleri, kargayı bulunduğu yerden kurtardı. Karga daha sonra doğaya salındı. (EÖ-AG-
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