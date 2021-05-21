Kırşehir'de kaza: 2 ölü 2 yaralı

-bir sürücünün olay anlatımı



( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR



- Kırşehir'de, Kayseri-Ankara kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi de yaralandı. Kaza, Kayseri-Ankara kara yolu Kırşehir şehirler arası otobüs terminalini geçtikten sonra meydana geldi. S.K. yönetiminde ki 06 ZJU 63 plakalı otomobil, Özbağ beldesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek A.Ş., idaresindeki 06 FK 7195 plakalı otomobile çarptı. E.F., yönetimindeki 35 JP 448 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarparak durabildi. Kazada, S.K., A.Ş., hayatını kaybetti. Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen M.K., ve İ.U., ise tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

