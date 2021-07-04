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Kırşehir'de dolandırıcılık yaptılar Yozgat'ta yakalandılar
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4 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Kırşehir'de dolandırıcılık yaptılar Yozgat'ta yakalandılar

Kırşehir'de dolandırıcılık yaptılar Yozgat'ta yakalandılar

Şüphelilerin adliyeye çıkışı

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

Polis İnternet Sitesi Akalan Altın Dolandırıcılık 


- Kırşehir’de bir internet sitesi üzerinden 160 bin liraya satışa çıkarılan otomobili alma bahanesiyle Çorum’dan gelen 3 dolandırıcı polisin teknik ve fiziki takibi sonucu Yozgat’ya yakalandı. Kırşehir’de yaşayan A.A. aracını satmak için internet üzerinden ilan verdi. Çorum’dan arayan dolandırıcı ise A.A.’nın aracını ilanda gördüğünü ve aracı almak istediğini söyledi.

İddiaya göre Çorum’dan Kırşehir’e gelen B.T. (22), H.S.(28) ve A.Ö. (51) araç sahibi A.A. ile 160 bin liraya anlaştı. A.A.’dan vekalet alan H.S. ve A.Ö. otomobili sanayiye götürmek istediklerini söyleyerek ortadan kayboldu. B.T. ise A.A’yı bir süre oyalamaya devam etti. Kırşehir’de galericiler sitesine giden B.T. ve H.S. 140 bin liraya aracı bir oto galericiye sattıktan sonra H.S.’yi de alarak Kırşehir’den ayrıldı. A.A.'nın durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli 3 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan B.T., H.S., A.Ö., Kırşehir’de çıkarıldıkları mahkemede serbest bırakıldı.
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