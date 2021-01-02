Kırşehir'de dehşet...Genç çift, toprağa gömülü bulundu

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( KIRŞEHİR -EK) KIRŞEHİR



– Kırşehir’in Kaman ilçesinde yaşları 24 ve 25 olan genç çift, 1.5 metrelik toprağa gömülmüş halde ölü olarak bulundu.Edinilen bilgiye göre, Osman Ç.'den (25) haber alamayan yakınları, jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri Osman Ç.'nin en son Kaman ilçesine bağlı Bayramözü köyünde olduğunu tespit etti. Köyde geniş çapta arama yapan ekipler, Osman Ç. ve sevgilisi olduğu iddia edilen Vildan İ.'yi (24) toprağa gömülmüş halde ölü olarak buldu. Köyde güvenlik önlemi alan ekipler, köye giriş ve çıkışları kapattı.Olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlatıldı.



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