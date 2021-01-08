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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı

Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı

adliye önü

Polis Akalan Terör Örgütü Polis Ekipleri 

-adliye tabelası
-polis detay
-şüphelilerin gelişi
-adli mercilere sevk

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 24 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri kapsamında adli mercilere sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulundukları öne sürülen yabancı uyruklu 26 kişinin yakalanması için operasyon başlattı. Operasyonda, 24 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişiyi ise yakalama çalışması sürüyor. Ayrıca, operasyon kapsamında yapılan aramada ele geçirilen çeşitli dokümanlara da el konuldu.
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