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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kırşehir’de çiftçi tarlasına römorku ile Türk Bayrağı çizdi

Kırşehir’de çiftçi tarlasına römorku ile Türk Bayrağı çizdi

DRONE görüntüsü

( KIRŞEHİR -DRONE) KIRŞEHİR

Kaz Ayağı Yıldızlı Memur Ay Yıldız 


- Kırşehir merkeze bağlı Ulupınar köyünde çiftçi Ahmet Çağlar, 70 dönüm tarlasının 50 dönümlük bölümüne traktörüyle Türk Bayrağı çizdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı. Çiftçilik yapan Ahmet Çağlar, traktörüne taktığı kaz ayağı pullukla köyündeki tarlasını sürüp, toprağa ay yıldız çizdi. Merkeze bağlı Ulupınar köyünde yaşayan Ahmet Çağlar, traktörüyle Aksaray Ortaköy yolu kenarında bulunan tarlasına gitti. Bayrak sevgisini tarlasına yansıtan Çağlar, traktörüne takılı kaz ayağı pulluk ile 70 dekarlık toprağının 50 dönümüne ay yıldızlı Türk Bayrağı çizdi. Çağlar'ın çalışması, sağlık memuru oğlu Eren Çağlar tarafından drone ile görüntüledi. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntü Kırşehir'de büyük beğeni topladı.
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