KIRŞEHİR - Biyogaz tesisindeki göçükte 3 işçi yaralandı
- Olay yeri - Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kırşehir ’de biyogaz tesisindeki göçükte 3 işçi yaralandıKIRŞEHİR (AA) - Kırşehir ’de biyogaz tesisinde meydana gelen göçükte 3 işçi yaralandı. Kırşehir - Yozgat kara yolu üzerindeki Harmanaltı köyü yakınlarındaki biyogaz tesisinde beton dökümü sırasında göçük oluştu.Çöken demir kalıpları ve iskelelerin altında kalan işçiler İ.S, S.A. ve H.A. yaralandı.Yaralılar tesise sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleriyle diğer işçiler tarafından bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslara Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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