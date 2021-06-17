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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
KIRŞEHİR - Annelerinden koparılan iki kurt yavrusu korumaya alındı

KIRŞEHİR - Annelerinden koparılan iki kurt yavrusu korumaya alındı

- Yavru kurtların görüntüs Kırşehir 'de annelerinden koparılan iki kurt yavrusu korumaya alındıKIRŞEHİR (AA) - Kırşehir doğadan kaçak yolla yakalandığı tespit edilen iki kurt yavrusu korumaya alındı.Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü ekibi, Kervansaray Dağı'nın Mucur ilçesi sınırlarında kalan bölümünde annelerinden koparılan kurt yavrularının merkeze bağlı bir köye getirildiği ihbar üzerine harekete geçti.Yavruları annelerinde koparan M.K. hakkında idari işlem başlatan ekipler, el konulan hayvanları bakım ve beslenmeleri için Kırşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine teslim etti.Kurt yavruları doğada yaşayacak duruma geldikten sonra yeniden bulundukları ortama bırakılacak.Yetkililer, yaban hayvanları ve türevlerinin doğadan izinsiz toplanması, alıkonulması, yavru ve yumurtalarının alınmasının Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yasak olduğunu belirtti.

Yumurta Kaçak Akalan Harekete Geç Hayvan 

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