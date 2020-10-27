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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Kırsaldan gelen 4 terör örgütü üyesi Mersin'de yakalandı

Kırsaldan gelen 4 terör örgütü üyesi Mersin'de yakalandı

Jandarma ekiplerinin operasyon için birlikten ayrılması

Jandarma Akalan Salda Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

-Jandarma araçlarının operasyona giderken görüntüleri
-Ekiplerin, şüphelilerin evine girmesi
-Şüpheli şansın evde yakalanarak kelepçelenmesi
-Şüphelinin jandarma aracına götürülmesi
-Evde yapılan arama görüntüleri
-Zanlıların ekiplerin arasında görüntüleri

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyet gösterdikleri belirlenen 4 örgüt üyesi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyet yürüttükten sonra yasadışı yollardan Tarsus ilçesine geldiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 şüpheli, Tarsus'ta gizlendikleri evde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
(HSK-
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