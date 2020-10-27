Kırsaldan gelen 4 terör örgütü üyesi Mersin'de yakalandı

-Jandarma araçlarının operasyona giderken görüntüleri -Ekiplerin, şüphelilerin evine girmesi -Şüpheli şansın evde yakalanarak kelepçelenmesi -Şüphelinin jandarma aracına götürülmesi -Evde yapılan arama görüntüleri -Zanlıların ekiplerin arasında görüntüleri
( MERSİN ) MERSİN
- Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyet gösterdikleri belirlenen 4 örgüt üyesi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyet yürüttükten sonra yasadışı yollardan Tarsus ilçesine geldiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli, Tarsus'ta gizlendikleri evde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (HSK-
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