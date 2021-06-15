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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Kırsaldan Avrupa arenasına uzanan başarı öyküsü

Kırsaldan Avrupa arenasına uzanan başarı öyküsü

İbrahim Karateker’in antrenman yapması

Yarış Şampiyon Uluslararası Milli Atlet Dünya Şampiyonası 

-İbrahim Karateker’in koşu yapmasından detaylar
-İbrahim Karateker’in madalyalarından detay
-İbrahim Karateker röp.
-Genel detaylar

- MUŞ

- İstanbul’da 15 ülke ve 350 sporcunun katılımıyla düzenlenen Balkan U20 Şampiyonası'nda ikincilik elde eden Muşlu milli atlet İbrahim Karateker, Estonya’daki Avrupa U-20 Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek. Muş’un Konukbekler beldesinde ailesiyle birlikte yaşayan milli atlet İbrahim Karateker, Balkan U20 Şampiyonası'nda 3 bin metre engelli koşuda ikincilik elde ederek başarılarına bir yenisini daha ekledi. Gümüş madalya kazanarak 10-15 Temmuz’da, Estonya’da Avrupa U20 Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek olan İbrahim Karateker, uçaktan iner inmez kolları sıvadı. Köyünde antrenmanlarını sürdüren Karateker, gözünü dünya şampiyonasına dikti. Bugüne kadar çok sayıda yarışa katılarak boy gösteren Karateker, 80 madalya kazanma başarısı gösterdi. “Uçaktan iner inmez çalışmalara başladım” Uzun mesafe koşu sporuyla ilgilendiğini ifade eden İbrahim Karateker, 2 Haziran’da Bursa’da Türkiye şampiyonası düzenlendiğini ve Avrupa ile dünya barajını geçmek için koştuğunu söyledi.

Bursa’da 3 bin metre engellide hem dünya barajı hem de Avrupa barajını geçtiğini anımsatan Karateker, “İstanbul’da 15 ülkenin katılımıyla U20 Şampiyonası'nda koştum ve orada da sakatlıklarım nedeniyle ikinci sırada yer aldım. Şu anda da 15 Temmuz’da Estonya’da, Avrupa şampiyonluğu için Erzurum’a kampa gideceğim ve çalışmalarımı orada sürdüreceğim. Orada da en iyi şekilde Türk bayrağını dalgalandırıp en iyi şekilde ülkemi temsil ederek dönerim, öyle ümit ediyorum. Balkan şampiyonası 3 bin metre engelli koşuda ikinci sırada yer aldım. Yarışa 15 ülkeden 15 sporcu katıldı.
O şekilde ikinci sırada yer aldım. Sakatlıklarımdan dolayı şampiyonluğu kaçırdım. Hedefim önümüzdeki günlerde Kenya’da düzenlenecek olan dünya şampiyonasında başarı elde etmektir. Türkiye’de düzenlenen yarışlarda 40’ın üzerinde birinciliğim var. Genel olarak da uluslararası düzeyi de katarsak 80’in üzerinde madalyam bulunmaktadır. Şu anda Avrupa şampiyonasına hazırlanıyorum. Uçaktan iner inmez antrenmanlarımı aksatmadan direk çalışmalarıma devam etmeye başladım” dedi.

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