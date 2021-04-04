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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Kırmızıya dönen Gaziantep'te denetimler sürüyor

Kırmızıya dönen Gaziantep'te denetimler sürüyor

Denetimlerden detay

Alışveriş Kuruyemiş 

-Boş cadde ve sokaklardan detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te, yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler devam ediyor. Korona virüs vaka sayısı çok yüksek kentler arasında yer alan Gaziantep’te Cadde ve sokaklar boş kaldı. Korona virüs vaka tablosunda çok yüksek riskli iller arasında yer alan Gaziantep’te sokağa çıkma kısıtlamasında kent merkezinde sessizlik hakim oldu. Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere yürüme mesafesinde bulunan vatandaşların alışverişlerini yapabileceği şekilde açık bulunduğu kentte, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana caddelerde ve belirlenen yerlerde asayiş ve trafik yönünden denetim gerçekleştiriyor. (RY-LO-Y)
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