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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kırmızı şehirler arasına giren Düzce’de denetimler arttırıldı

Kırmızı şehirler arasına giren Düzce’de denetimler arttırıldı

Yapılan denetimden görüntü

Aritas Toplantı Trol 

-araçları tek tek durdurmalarından görüntü
-genel detay

( DÜZCE ) -- Düzce’nin dört bir yanında kısıtlama denetimi DÜZCE

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korona virüs ile ilgili açıkladığı risk haritasında kırmızı şehirler arasına giren Düzce’de, açıklamaların hemen ardından il genelinde denetimler arttırıldı. Kısıtlamada sokakta olan 5 kişiye cezai işlem uygulandı. Kabine toplantısı sonrasında Korona virüs ile mücadele kapsamında yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, risk haritasını da paylaştı. Buna göre Düzce turuncu şehirler arasından çok yüksek riskli şehirler arasına yani kırmızı şehirler arasına girdi. Kırmızı şehirler arasına giren Düzce’de İl Emniyet Müdürlüğü’de il genelinde denetimlerini sıklaştırdı. Şehrin dört bir yanında başlatılan uygulamalarda, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetlemeye giren vatandaşların izinli olup olmadıkları kontrol edildi. İl genelinde yapılan denetimlerde 1 kişinin aranması çıkınca gözaltına alındı. Ayrıca 5 kişi de izinli olmadıkları halde sokakta oldukları belirlenince Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca cezai işlem uygulandı. Emniyet güçlerinin il genelinde denetimlerini sıklaştırarak devam edeceği öğrenildi. (EB-ALI-
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