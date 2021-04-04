Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Kırmızı risk grubunda bulunan Giresun’da sınav heyecanı

Kırmızı risk grubunda bulunan Giresun’da sınav heyecanı

-OKULDAN DETAY

Aritas Kullar Öğrenciler Gori 

--SINAVA ALINAN ÖĞRENCİLERDEN DETAY
--MASKE VE DEZENFEKTE VERİLMESİ DETAY
--ÖĞRENCİ VERİLERİ DETAY

( GİRESUN )- Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına girecek öğrenciler geniş güvenlik tedbirleri içerisinde sınav salonuna alındılar GİRESUN

- Vaka sayısı haritasına göre “çok yüksek risk” grubunda ve kırmızı kategoride bulunan iller arasında yer alan Giresun’da Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı geniş tedbirler alınarak gerçekleştirildi.
Tüm yurtta olduğu gibi Giresun’da da binlerce öğrencinin ter döktüğü Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı belirlenen okullarda gerçekleştirildi.
Sınav merkezlerinden birisi olan Giresun 125. Yıl Merkezi ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sınava girecek öğrenciler geniş tedbirler alınarak gerçekleştirildi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında öğrenci velileri kampüs içerisine alınmadı. Öğrencilere okul girişinde sosyal mesafeye uyularak önce dezenfekten sonra da maske dağıtıldı. Alınan tedbirleri değerlendiren velileri, önceden olduğu gibi kampüs içerisine alınmadıklarını ifade ederek, bu uygulamanın hem sağlık hem de sınava gireceklerin dikkatini dağıtacak gürültü oluşturulmaması yönünden iyi olduğunu ifade ettiler.
loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement