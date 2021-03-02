- Kırmızı listedeki Balıkesir’de moraller bozuk



- Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı iller arasında bulunan ve kırmızı renk ile sınıflandırılan Balıkesir’de kısıtlamalar hala devam ediyor. Restoran ve kafelerin açılmadığı şehirde hedef en kısa sürede gevşeme kurallarından yararlanmak. Balıkesir'de kısıtlamalar vak sayısı yüksekliği nedeni ile devam ediyor. Vatandaşlar ise kırmızı listede bulunan Balıkesir'i değerlendirdi. Vatandaş Ertan Erkekoğu, tedbirlerin çok gevşediğini insanların dikkat etmediğini, özellikle ziyaretlerin çoğaldığını ve yakın temasların çoğaldığını söyleyerek "Biraz daha dikkatli olursak yakın zamanda bu illetten kurtuluruz diye düşünüyorum" dedi.

Vatandaş Sedef Durmaz ise, herkesin çok dikkat etmesini istiyorum diyerek maske mesafe kesinlikle kurallara uyulmasını istiyorum ifadelerini kullandı. Durmaz, bu virüsün bitmesi için bunların yapılması şart dedi.

Naci Özen’de "İnsanlar kendilerini mesafe hijyen olarak kollaması lazım, ben kurallara uyuyorum şuanda" dedi.

Vatandaş Sibel Kargın, kurallara çoğu kişinin uymadığını çarşıların dolu olduğunu gördüğünü ve Balıkesir’in Kırmızı listede olmasının normal olduğunu söyledi.



Vatandaş Feyzullah Saçar, Balıkesir’de oranların yüksek olduğunu cumartesi ve Pazar günü kısıtlama kapsamında hiç kimsenin dışarıda olmadığını fakat kısıtlamadan sonra yine her yerin dolup taştığını bunun da bir anlamı olmadığını ifade etti.

Saçar, kurallara uyduğunu söyleyerek maske mesafe kurallarına riayet ettiğini ve dükkânına en fazla iki kişi aldığını söyledi.



Vatandaş Adnan Gönültaş ise son olarak virüsün artmasının genel sebebinin yapılan parti kongrelerini olduğunu söyledi.



Gönültaş, kendisinin kurallara uyduğunu ifade ederek herkesin elinden geleni yapmasını söyledi.



(HK-BD



loading...