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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
- Kırmızı kategorideki Aksaray’da sıkı denetim

- Kırmızı kategorideki Aksaray’da sıkı denetim

Boş cadde ve sokakların görüntüsü

Polis Gesi Polis Ekipleri Gori Trol 

-Polis ekiplerinin görev almaları
-Polislerin araçları durdurması
-Polislerin sorgulama ve denetimleri
-Yaya devriye polislerinin denetimleri
-Geniş detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- “Çok yüksek riskli” iller kategorisinde yer alan Aksaray’da uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kent sessizliğe büründü. Cadde ve sokakların boş kaldığı kentte emniyet güçleri de geniş güvenlik önlemleri alarak kontrolü sağladı. Tüm Türkiye'de etkisini sürdüren korona virüs salgını nedeniyle vakaların artış gösterdiği ve çok yüksek riskli kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor. Şehrin genelinde görev alan polis ekipleri hem sabit noktalarda hem de yaya devriye olarak kontrollerini aralıksız olarak sürdürüyor. Sabit noktalarda görev alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda seyreden otomobilleri durdurarak sokağa çıkma izin belgesi ile sürücü evraklarını sorgularken, Asayiş Şubesi ekipleri de noktalarda yayalar ile araç içerisinde bulunan fazla yolcular üzerinde denetim yaptı. Asayiş Şubesi ve Aksaray Polis Merkezi Amirliği ekipleri yaya devriye olarak görev aldı. Yaya ekipler, şehrin ana arterlerinde devriye atarak yoldan geçen vatandaşlara uyarılarda bulunarak evlerine gönderildi. Polisler, vatandaşlara uygulamalar ve sokağa çıkma kısıtlaması hakkında bilgi verildi.
(YC-AH-
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