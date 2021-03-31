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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kırmızı kategorideki Aksaray’da halk otobüsleri denetlendi

Kırmızı kategorideki Aksaray’da halk otobüsleri denetlendi

Otobüslerin durdurulması

Polis Sayılar Maske Dağıtımı Zabıta Polis Ekipleri 

-Polis ekipleri otobüs inceleme sorgulama denetim
-Zabıta ekipleri yolcular hes denetim, sorgulama maske dağıtımı
-Geniş detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Çok yüksek riskli iller arasında kırmızı kategoride yer alan Aksaray’da polis ve zabıta ekipleri halk otobüsleri üzerinde uygulama ve denetim yaptı. Korona virüs salgınının yaygın olduğu ve çok yüksek riskli iller arasında kırmızı kategoride yer alan Aksaray’da Vali Hamza Aydoğdu’nun talimatları doğrultusunda kent genelinde korona virüsle mücadelede etkin çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara Caddesi üzerinde halk otobüslerini durdurarak, sürücüler ve araçların evrak kontrolünü gerçekleştirdi. Polis ekipleri eşliğinde ortak uygulama yapan Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğüme bağlı Trafik Zabıta ekipleri ise halk otobüslerindeki yolcu sayılarını not alarak polis ekiplerine bildirdi. Yapılan uygulamada zabıta ekipleri otobüslerdeki yolcuların HES kodu sorgulamasını yaptı. “Hayat Eve Sığar” uygulaması ve E-Devlet kapısı üzerinden yapılan HES kodu sorgulamasının ardından vatandaşlara maske dağıtımı yapıldı.
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