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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kırmızı kategorideki Aksaray’da bir belde ve köy karantinaya alındı

Kırmızı kategorideki Aksaray’da bir belde ve köy karantinaya alındı

Aksaray merkez meydan Aksaray yazısı drone görüntüsü

Karantina Jandarma Beraberlik Sayılar Kışla 

-Yenikent beldesinden drone ve aktüel görüntüsü
-Yenikent Jandarma ekipleri giriş çıkış kapatması drone ve aktüel görüntüsü
-Yenikent Jandarma ekipleri gelen giden araçları durdurması drone ve aktüel görüntüsü
-Jandarma HES Kodu sorgulama görüntüsü
-Vali Aydoğdu röportaj

( AKSARAY ) AKSARAY

- Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 'Çok yüksek riskli', kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da bir belde ve köy 5 gün karantinaya alındı. Aksaray’ın merkeze bağlı ve yaklaşık 5 bin 500 nüfusa sahip Yenikent beldesi ve yine merkeze bağlı Çavdarlılar köyü vaka sayılarının artması sonucu 5 gün süreyle karantinaya alındı. Aksaray Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca kent genelinde tedbirler artırılırken, kent genelinde tedbir ve önlem çalışmaları hızla devam ediyor. Karantinaya alınan Yenikent beldesinde 1 hafta içerisinde artışın yüksek olduğu belirlenirken, karantina kararı ile birlikte beldenin giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. “İnşallah Aksaray’ı normal seyrine taşıyacağız” Konuyla ilgili açıklama yapan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, “Yenikent beldemizde vaka sayısı fazla olduğu için karantinaya aldık. Ben biraz önce oradan geliyorum. Vatandaşlar bu işi ne için, neden yaptığımızı bildikleri için gayet ciddi anlamda kurallara uyuyor. Birlik beraberlik içerisinde kurallara uyduğumuz zaman inşallah 10-15 gün içerisinde Aksaray’ı normal seyrine taşıyacağız” açıklamasında bulundu.
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