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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Kırmızı kategoride aranan, terör örgütünün sözde Mardin sorumlusu Hasan Mahmudi etkisiz hale getirildi.

Kırmızı kategoride aranan, terör örgütünün sözde Mardin sorumlusu Hasan Mahmudi etkisiz hale getirildi.

Fotoğraf

( ANKARA ) Eren-5 operasyonları kapsamında; Mardin İli Nusaybin Bagok bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 6 teröristten 2’sinin terörden arananlarda kırmızı ve turuncu kategoride olduğu tespit edildi. Kırmızı kategoride olan teröristin, Mardin sorumlusu olarak faaliyet gösteren Hevram Havraman Avyer kod adlı Hasan Mahmudi olduğu belirlendi.

Gesi Terör Örgütü Gori 

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