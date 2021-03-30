Kırmızı kategoride aranan, terör örgütünün sözde Mardin sorumlusu Hasan Mahmudi etkisiz hale getirildi.
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( ANKARA ) Eren-5 operasyonları kapsamında; Mardin İli Nusaybin Bagok bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 6 teröristten 2’sinin terörden arananlarda kırmızı ve turuncu kategoride olduğu tespit edildi. Kırmızı kategoride olan teröristin, Mardin sorumlusu olarak faaliyet gösteren Hevram Havraman Avyer kod adlı Hasan Mahmudi olduğu belirlendi.
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