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Kırmızı ışıkta geçen otomobil, alkollü motosiklet sürücüsüne çarptı: 1 ağır yaralı
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kırmızı ışıkta geçen otomobil, alkollü motosiklet sürücüsüne çarptı: 1 ağır yaralı

Kırmızı ışıkta geçen otomobil, alkollü motosiklet sürücüsüne çarptı: 1 ağır yaralı

yaralıya vatandaşların yardım etmeleri

Sürücü Belgesi Trafik Kazası Kırmızı Işık Araç Kullanmak Motosiklet Sürücüsü 

-yaralıyla konuşmaları
-araçlardan detay ve ambulansın yaralıyı götürmesi
-Detaylar

( ANTALYA -ÖZEL) ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından yola savrulan ve alkollü olduğu belirlenen motosiklet sürücüsünün yardımına vatandaşlar koştu. Olay yerine gelen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmakta güçlük çektiklerini ifade etti.
Kaza, Antalya-Alanya D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Fatma Sena Belen’in kullandığı 07 LL 787 plakalı otomobil, Manavgat Çevreyolu Demokrasi alt kavşağında, Demokrasi Bulvarı istikametinden çevreyoluna çıkmakta olan Servet Delen’in kullandığı 07 JS 585 plakalı motosiklete çarptı. Motosikletiyle birlikte yolun ortasına savrulan ve acı içerisinde kıvranan motosiklet sürücüsünün yardımına yoldan geçen vatandaşlar ve araç sürücüleri koştu. Yoldan geçen araçları uyaran vatandaşlar, ambulans ve sağlık ekibi gelinceye kadar yolda yatan yaralının başının altına yastık koyarak yardımcı olmaya çalıştı. Yaralı motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kazanın otomobil sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucunda meydana geldiği bildirilirken, yaralanarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün 0.27 promil alkollü olduğu belirlendi. Motosiklet sürücüsünün sürücü belgesine 6 aylığına el konulurken, alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL para cezası uygulandı ve motosiklet bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.
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