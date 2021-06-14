Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kırmızı ışıkta geçen motosikletliye otomobil böyle çarptı

Kırmızı ışıkta geçen motosikletliye otomobil böyle çarptı

Güvenli kamerası olay anı

Kırmızı Işık Güvenlik Kamerası Işık İhlali Polis Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Olay yerinden araçlardan görüntüler
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Esenyurt’ta kırmızı ışık ihlali yapan motosikletliye seyir halindeki otomobil çarptı. Motosiklet sürücüsünün havada savrulduğu ve ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, dün öğlen saatlerinde 19 Mayıs Bulvarı üzerinde meydana geldi kırmızı ışık ihlali yapan bir motosiklet sürücüsü o sırada seyir halinde olan araca çarparak havada takla attı. Motosikletli ışıkta bekleyen bir taksinin ön camına düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler ağır yaralı motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırılırken motosiklet kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili çevrede güvenlik kamerası da araştırarak çalışmalarına başladı.
Kaza anı güvenlik kamerasında Yaşanan kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kırmızı ışıkta geçen motosiklet sürücüsü aracın çarpmasıyla havaya savruluyor.
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement