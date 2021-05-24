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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kırmızı ışıkta bekleyen servis aracına böyle çarptı

Kırmızı ışıkta bekleyen servis aracına böyle çarptı

Mardindeki kazadan görüntü

Bild Dikkatsiz Sürücü Servis Aracı 

-Batmandaki kazadan görüntü

( MARDİN )- Mardin ve Batman’da trafik kazaları KGYS’ye yansıdı MARDİN

- Mardin ve Batman'da dikkatsiz sürücülerin neden olduğu trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde KGYS tarafından kaydedilen trafik kazaları görüntülerini paylaşmaya devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Mardin’de bir araç sokaktan çıkan araçla kafa kafaya çarpıştı. Araçlar park halindeki diğer araçlara çarparak durabildi. Bir diğer kaza ise Batman’da meydana geldi. Kırmızı ışıkta duran bir servis aracına arkadan sürat yapan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis aracı yaya şeridine fırladı. Araçların yayalara çarpmaması büyük bir faciayı önledi. Kazalar sonucunda araçlarda maddi hasar meydana geldiği görüldü.

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